Poligny Jura Jeudi 28 avril à 18h30 Rencontre – discussion avec Harold Bernat pour son livre La défaite de la majorité aux éditions Les Atlantiques déchaînés Harold Bernat vient nous présenter son livre, paru aux Atlantiques déchaînés en janvier 2022, dans lequel il entend dresser un constat lucide sur notre situation.

Pas par une quelconque passion de la déploration ou du déclinisme, mais pour pouvoir agir.

