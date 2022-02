Discussion avec Bernez Tangi et concert de Soig Siberil An Síbín Spézet Catégories d’évènement: Finistère

Discussion avec Bernez Tangi et concert de Soig Siberil An Síbín, 19 février 2022, Spézet. Discussion avec Bernez Tangi et concert de Soig Siberil

An Síbín, le samedi 19 février à 18:00 Rendez-vous au pub An Síbín à Spézet (place de la Mairie) : A 18h, discussion en breton avec le poète Bernez Tangi et d’autres personnes. Et à 20h30, concert de Soig Siberil. An Síbín 6 rue Eugène Hénaff, 29540 Spézet Spézet Finistère

2022-02-19T18:00:00 2022-02-19T23:00:00

