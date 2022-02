DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE Clermont-l’Hérault, 8 mars 2022, Clermont-l'Hérault. DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE Clermont-l’Hérault

2022-03-08 15:00:00 – 2022-03-08

Clermont-l’Hérault Hérault Clermont-l’Hérault Rencontre et discussion autour du roman « La petite dernière » de Fatima Daas.

Entrée libre, sur réservation. Rencontre et discussion autour du roman « La petite dernière » de Fatima Daas.

Entrée libre, sur réservation. +33 4 67 96 42 53 Rencontre et discussion autour du roman « La petite dernière » de Fatima Daas.

Entrée libre, sur réservation. Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-01-10 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault Departement Hérault

Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-lherault/

DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE Clermont-l’Hérault 2022-03-08 was last modified: by DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault 8 mars 2022 Clermont-l'Hérault Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault