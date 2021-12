Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault, Hérault DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE Clermont-l’Hérault, 11 janvier 2022, Clermont-l'Hérault. DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE Clermont-l’Hérault

2022-01-11 15:00:00 – 2022-01-11

Clermont-l’Hérault Hérault Clermont-l’Hérault À la bibliothèque Max Rouquette, discussion autour du livre.

– Noces de jasmin / Hella Feki / JC Lattès

– Une république lumineuse / Andrès Barba / Bourgois

Entrée libre, sur réservation. À la bibliothèque Max Rouquette, discussion autour du livre.

– Noces de jasmin / Hella Feki / JC Lattès

– Une république lumineuse / Andrès Barba / Bourgois

Entrée libre, sur réservation. +33 4 67 96 42 53 À la bibliothèque Max Rouquette, discussion autour du livre.

– Noces de jasmin / Hella Feki / JC Lattès

– Une république lumineuse / Andrès Barba / Bourgois

Entrée libre, sur réservation. Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault