DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE Clermont-l’Hérault, 14 juin 2022, Clermont-l'Hérault. DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE Clermont-l’Hérault

2022-06-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-14

Clermont-l’Hérault 34800 Rencontre et discussion autour des romans “Histoire du fils” de Marie-Hélène Lafon, et “Florida” d’Olivier Bourdeaut.

Public adulte

