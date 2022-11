DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE

2022-12-13 14:15:00 14:15:00 – 2022-12-13 À la bibliothèque Max Rouquette, discussion autour du livre :

– La Pierre du remords de Arnaldur Indridason

– Un dîner chez Min de Xialong Qiu ( éditions Liana Levi )

Entrée libre, sur réservation.

dernière mise à jour : 2022-11-17

