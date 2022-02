Discussion autour des droits des femmes Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Somme

Discussion autour des droits des femmes Mers-les-Bains, 12 février 2022, Mers-les-Bains. Discussion autour des droits des femmes Mers-les-Bains

2022-02-12 – 2022-02-12

Mers-les-Bains Somme 2ème partie : Évolution des droits des femmes.

Par Nadia Zimmermann, animatrice de l’antenne « Femmes solidaires » de Gamaches.

Sur inscription auprès de la Bibliothèque. 2ème partie : Évolution des droits des femmes.

Par Nadia Zimmermann, animatrice de l’antenne « Femmes solidaires » de Gamaches.

Sur inscription auprès de la Bibliothèque. bibliotheque@ault.fr +33 3 22 60 52 11 2ème partie : Évolution des droits des femmes.

Par Nadia Zimmermann, animatrice de l’antenne « Femmes solidaires » de Gamaches.

Sur inscription auprès de la Bibliothèque. Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Mers-les-Bains, Somme Autres Lieu Mers-les-Bains Adresse Ville Mers-les-Bains lieuville Mers-les-Bains Departement Somme

Mers-les-Bains Mers-les-Bains Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mers-les-bains/

Discussion autour des droits des femmes Mers-les-Bains 2022-02-12 was last modified: by Discussion autour des droits des femmes Mers-les-Bains Mers-les-Bains 12 février 2022 mers-les-bains Somme

Mers-les-Bains Somme