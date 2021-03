Trèbes Collège Gaston Bonheur Trèbes Discrim’Nation Collège Gaston Bonheur Trèbes Catégorie d’évènement: Trèbes

du dimanche 14 mars au vendredi 26 mars à Collège Gaston Bonheur Collégiens 3ième

Sensibilisation juridique, sociologique et éthnologique des différentes formes de discriminations à travers le temps et le monde. Collège Gaston Bonheur 50 boulevard du Minervois 11800 Trèbes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-14T08:30:00 2021-03-14T09:00:00;2021-03-22T13:00:00 2021-03-22T13:30:00;2021-03-22T13:30:00 2021-03-22T14:00:00;2021-03-26T07:30:00 2021-03-26T17:00:00

