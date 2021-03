Mulhouse Collège Gérard de Nerval Mulhouse Discriminations, Racisme, Égalité, Stéréotypes et préjugés Collège Gérard de Nerval Mulhouse Catégorie d’évènement: Mulhouse

Discriminations, Racisme, Égalité, Stéréotypes et préjugés Collège Gérard de Nerval, 16 mars 2021-16 mars 2021, Mulhouse. Discriminations, Racisme, Égalité, Stéréotypes et préjugés

du mardi 16 mars au mardi 30 mars à Collège Gérard de Nerval

Cet évènement prendra la forme d’un débat ouvert avec les élèves. Les notions abordés durant ce débat seront : les discriminations, l’égalité, les stéréotypes et les préjugés. l’objectif du débat est de libérer la parole des élèves autour des notions liés au racisme et aux discriminations, apporter des définitions claires pour chaque notion et éveiller leur esprit critique et argumentatif.

sur inscription

Débat sur les stéréotypes et préjugés Collège Gérard de Nerval Mulhouse Mulhouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T09:00:00 2021-03-16T16:00:00;2021-03-30T09:30:00 2021-03-30T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Mulhouse Autres Lieu Collège Gérard de Nerval Adresse Mulhouse Ville Mulhouse