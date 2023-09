Discriminations et santé mentale: parlons-en! Rue Georges Till/ EPOC Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Discriminations et santé mentale: parlons-en! Rue Georges Till/ EPOC Paris, 12 octobre 2023, Paris. Le jeudi 12 octobre 2023

de 12h00 à 14h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Santé mentale/Discriminations et impact psychologique Vous avez été victime de discriminations et vous souhaitez en parler à un-e psychologue? Vous souhaitez simplement parler à un-e psychologue de santé mentale? L’EPOC vous accueille rue Georges Till pour échanger avec vous sans rendez-vous. De 12h à 13h, une psychologue sera dans la rue pour vous écouter collectivement. De 13h à 14h, une psychologue vous recevra dans son bureau pour une permanence individuelle, sans rendez-vous. Rue Georges Till/ EPOC Rue Georges Till/ 18 rue Georges Till 75019 Paris Contact :

