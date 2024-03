Discrimin’Action Marseille 5e Arrondissement, lundi 25 mars 2024.

Discrimin’Action Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Plus qu’un concours photo, ce projet est une surtout l’occasion de parler des formes de discriminations qui existent et de proposer des manières de lutter contre celles-ci. Des groupes d’adultes, des particuliers, des écoles et des groupes d’enfants dans le cadre des activités périscolaires participent à ce concours ouvert à tous.



Pour la 9e année consécutive et dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations, la Ligue de l’enseignement PACA organise un concours de photographies comme moyen d’expression dénonçant toutes les formes de discriminations. Ecoles, centres sociaux, particuliers…. vous pouvez tous participer !

Cette année, la thématique est la suivante « La lutte contre les discriminations par le sport »

L’ensemble de ces productions sera valorisé entre le mois d’avril et août 2024 lors d’un vernissage de l’exposition, accompagné de la remise des 3 prix du concours 2 prix « public » (un individuel et un collectif) et 1 prix « réseaux sociaux » sur Facebook (Laligue13).



– Le 25 mars 2024 de 08h00 à 16h30 Luminy, Avenue de Luminy, 13009 Marseille, France



– Du 1 mai 2024 à 10h00 au 31 juillet 2024 à 10h00

Tous publics

Siège social de la Ligue de l’Enseignement des Bouches-du-Rhône, 192 Rue Horace Bertin, 13005 Marseille



– Le 14 mai 2024 de 9h00 à 18h00

Tous publics Stade Delort, Rue Raymond Teisseire, 13008 Marseille, France



– Du 3 juin 2024 à 10h00 au 14 juin 2024 à 17h00 La Fabulerie, 10 Boulevard Garibaldi, 13001 Marseille, France .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25

fin : 2024-06-14

Ligue de l’enseignement Fédération des Bouches-du-Rhône, La Fabulerie, Luminy, Stade Delort

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

