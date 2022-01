DISCRIM’ACTIVITES Association ALF (Apprendre Le Français) Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon

DISCRIM’ACTIVITES Association ALF (Apprendre Le Français), 1 mars 2022, Vierzon. DISCRIM’ACTIVITES

Association ALF (Apprendre Le Français), le mardi 1 mars à 09:00

Découvrez « DISCRIM’ACTIVITES » en scannant le QR CODE sur votre tablette ou mobile. ———————————————————————————- Présentation du contenu : ————————- – Discrim’personnalités (découvrir les personnalités qui ont lutté contre la discrimination) ——————————————————————————————— – Discrim’thèque (consulter les livres en ligne) ————————————————- – Discrim’documentaires (visionner des documentaires) —————————————————— – Discrim’films (visionner des films) ————————————– – Discrim’music (écouter de la musique) —————————————- – Discrim’jeux (9 jeux en ligne) ——————————— – Discrim’info (que faire en cas de discrimination) —————————————————- Activités numériques pour sensibliser le public à la discrimination Association ALF (Apprendre Le Français) 26 Place Vaillant Couturier, 18100 VIERZON Vierzon Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Association ALF (Apprendre Le Français) Adresse 26 Place Vaillant Couturier, 18100 VIERZON Ville Vierzon lieuville Association ALF (Apprendre Le Français) Vierzon Departement Cher

Association ALF (Apprendre Le Français) Vierzon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierzon/