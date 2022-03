Discovery Tour – Visite de l’Egypte ancienne Micro-Folie Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Discovery Tour – Visite de l'Egypte ancienne

Micro-Folie, le mercredi 16 mars à 16:00

Conçu avec l’appui d’historiens et d’experts, [**Discovery tour**](https://youtu.be/RMiMeEk5h84) est un jeu-musée interactif qui permet à chacun de parcourir librement l’Egypte ancienne pour en apprendre davantage sur l’histoire et la vie quotidienne de l’époque. Déambulez dans les paysages de l’Egypte ancienne et visiter les pyramides… comme si vous y étiez, grâce à l’écran géant de la Micro-Folie. Développé par Ubisoft, Discovery tour est une extension éducative du jeu Assassin’s Creed: Origins.

Entrée libre et gratuite

Découvrez les grandes pyramides et l'Égypte à l'époque de Cléopâtre ! Micro-Folie Cloître des Carmes 37 rue des Carmes 17500 Jonzac

