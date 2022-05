Discovery Tour par Ubisoft Nevers, 4 mai 2022, Nevers.

Discovery Tour par Ubisoft Nevers

2022-05-04 – 2022-05-25

Nevers Nièvre

EUR Au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, dans l’Espace Micro Folie à Nevers, plusieurs animations « Discovery Tour par Ubisoft sont proposées aux enfants de 14h à 17h . Entre le jeu vidéo et la plongée historique, ceci est un jeu adapté sous forme de visites guidées conçues par des historiens, professeurs et experts. Expérience éducative assurée !

Gratuit.

En mai :

– Mercredi 4 : Modes de l’Egypte ancienne. A partir de 12 ans.

– Vendredi 6 : Mycènes Grèce antique. A partir de 7 ans.

– Mercredi 11 : L’Acropole d’Athènes. A partir de 7 ans.

– Vendredi 13 : L’Acropole d’Athènes. A partir de 7 ans.

– Samedi 14 : Le Mouseïon d’Alexandrie. A partir de 7 ans.

– Dimanche 15 : Le Mouseïon d’Alexandrie. A partir de 7 ans.

– Mercredi 18 : Dieux d’Olympie. A partir de 7 ans.

– Vendredi 20 : Dieux d’Olympie. A partir de 7 ans.

– Mercredi 25 : Ile de Pharos. A partir de 12 ans.

Infos au 03.86.68.44.60

museedelafaience@ville-nevers.fr +33 3 86 68 48 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/musee-de-la-faience-et-des-beaux-arts_2040589/

