Discovery Tour by Assassin’s Creed Le Temps des Cerises, 23 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Discovery Tour by Assassin’s Creed

Le Temps des Cerises, le samedi 23 avril à 14:00

DISCOVERY TOUR – ASSASSIN’S CREED ——————————— Grâce à un partenariat exceptionnel, Ubisoft met à disposition du réseau Micro-Folie des dispositifs pédagogiques innovants : les Discovery Tours by Assassin’s Creed. Le Discovery Tour est un jeu dédié qui permet aux visiteurs de sillonner librement la Grèce antique, l’Égypte ancienne, ainsi que la Norvège et l’Angleterre à l’ère Viking, pour en apprendre plus sur l’histoire et la vie quotidienne de ces époques. Accès libre. à partir de 12 ans. ### Discovery Tour : Ancient Egypt (à partir de 12 ans) ### Samedi 23 avril entre 14h et 17h

Gratuit entrée libre

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T17:00:00