Micro-folie de Pont-l’Évêque, le samedi 9 juillet à 11:00

Découvrez la Grèce antique comme vous ne l’avez jamais vue grâce au Discovery Tour: Ancient Greece, disponible ce samedi 9 juillet, dans la Micro Folie Pont-l’Évêque ! Rencontrez Léonidas, Hérodote et bien d’autres personnages historiques grâce au Discovery Tour: Ancient Greece, inspiré de l’univers d’Assassin’s Creed Odyssey, dans notre Micro Folie !

Gratuit et sur inscription

La Micro Folie de Pont-l’Évêque et Ubisoft vous proposent une immersion dans la Grèce Antique. Micro-folie de Pont-l’Évêque rue Eugène pian , 14130 Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque Calvados

2022-07-09T11:00:00 2022-07-09T12:30:00

