Discovery Tour Ancient Greece by Ubisoft Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Livrade-sur-Lot

Discovery Tour Ancient Greece by Ubisoft Sainte-Livrade-sur-Lot, 23 avril 2022, Sainte-Livrade-sur-Lot. Discovery Tour Ancient Greece by Ubisoft Place du 8 mai 1945 Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-30 12:00:00 Place du 8 mai 1945 Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot Le “Discovery Tour d’Ubisoft” est une version pédagogique du célèbre jeu Assassin’s Creed.

Concrètement, les participants se promènent dans la Grèce antique, rencontrent des personnages, découvrent les modes de vie… C’est en quelque sorte un voyage dans le temps immersif. A partir de 7 ans. Parents, grands parents bienvenus !

Durée : 1h30 à 2h. Gratuit mais réservation obligatoire au 06.24.65.91.56. Le “Discovery Tour d’Ubisoft” est une version pédagogique du célèbre jeu Assassin’s Creed.

Concrètement, les participants se promènent dans la Grèce antique, rencontrent des personnages, découvrent les modes de vie… C’est en quelque sorte un voyage dans le temps immersif.

A partir de 7 ans. +33 6 24 65 91 56 Le “Discovery Tour d’Ubisoft” est une version pédagogique du célèbre jeu Assassin’s Creed.

Concrètement, les participants se promènent dans la Grèce antique, rencontrent des personnages, découvrent les modes de vie… C’est en quelque sorte un voyage dans le temps immersif. A partir de 7 ans. Parents, grands parents bienvenus !

Durée : 1h30 à 2h. Gratuit mais réservation obligatoire au 06.24.65.91.56. Micro-Folie

Place du 8 mai 1945 Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Livrade-sur-Lot Autres Lieu Sainte-Livrade-sur-Lot Adresse Place du 8 mai 1945 Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Ville Sainte-Livrade-sur-Lot lieuville Place du 8 mai 1945 Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Discovery Tour Ancient Greece by Ubisoft Sainte-Livrade-sur-Lot 2022-04-23 was last modified: by Discovery Tour Ancient Greece by Ubisoft Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot 23 avril 2022 Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne