Discours spectaculaire « CARTO » par les Impromptus Scientifiques Espace Gartempe Montmorillon, jeudi 23 mai 2024.

Discours spectaculaire « CARTO » par les Impromptus Scientifiques Découvrez les méandres de la cartographies dans ce discours spectaculaire proposé par le groupe N1, organisé par la MJC Claude Nougaro dans le cadre du Printemps des Cartes. Jeudi 23 mai, 21h00 Espace Gartempe 8€ ou 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T21:00:00+02:00 – 2024-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T21:00:00+02:00 – 2024-05-23T22:00:00+02:00

Espace Gartempe 16 boulevard du terrier blanc 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laboulit.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 04 88 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@laboulit.fr »}]

La Boulit’ MJC Claude Nougaro

Les impromptus scientifiques, groupe n+1