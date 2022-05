DISCOURS À LA NATION

2022-06-24 – 2022-06-25 Pleins de l’humour sarcastique et engagé de l’auteur Ascanio Celestini, les personnages dévoilent, sans s’en rendre compte, tous leurs travers : racisme, sexisme ordinaire, mépris de classe. Dans Discours à la Nation, sont portées les paroles d’une société fracturée, divisée. nGenre : théâtre Pleins de l’humour sarcastique et engagé de l’auteur Ascanio Celestini, les personnages dévoilent, sans s’en rendre compte, tous leurs travers : racisme, sexisme ordinaire, mépris de classe. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

