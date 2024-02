DISCOSTORMY: THEO TEREV & SEIJI ONO, RAW QUEEN Djoon Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 23h30 à 06h00

.Public adultes. payant À partir de 10€ sur Shotgun : 10 EUR

DiscoStormy revient à Paris, cette fois dans le temple de la musique Soulful parisienne : Djoon Club

Attendez-vous à une sérieuse épreuve disco avec Theo Terev et Seijo Ono, tous deux membres du groupe « You’re a Melody » qui voyagent ensemble à travers le monde pour vous offrir les meilleurs grooves que vous puissiez entendre !

Résident de DiscoStormy, Raw Queen s’occupera de l’échauffement !

****

Après des invités tels que Rahaan, Mark Grusane, Zernell, DJ Amir ou Admin, DiscoStormy, rassemble les meilleurs sélectionneurs du monde entier pour des soirées épiques de groove et de danse.

LINE UP

THÉO TEREV

DJ depuis 2007 et membre fondateur du collectif parisien emblématique La Mamie’s, Théo évolue entre Paris et Londres, laissant son empreinte dans des clubs symboles de la culture club internationale (Corsica Studios, Oval Space, La Machine, Rex club, Badaboum, Concrete et beaucoup plus).

Fort de sa présence en Europe, Théo tourne régulièrement en Asie et en Amérique du Nord et du Sud. Avec les vinyles qu’il a découverts en fouillant à travers le monde, Théo alimente majoritairement la scène House, mais aussi la Disco, le UK Garage, Acid et Techno, toujours sous l’emprise d’une énergie impétueuse. Outre La Mamie, il est en résidence au Corsica Studio à Londres, avec You’re A Melody, aux côtés d’artistes tels que Floating points, Red Greg, Mafalda et Charlie Bones.

Sensible à son public, Théo est amené à captiver et à se laisser captiver par ses camarades danseurs présents dans la salle et à leur rendre l’amour et l’énergie avec lesquels il est si souvent accueilli par le public qui vient le voir.

SEIJI ONO

Producteur, DJ et manager de label basé à Londres, Seiji Ono dirige le label de rééditions de vinyles Melodies International aux côtés de Floating Points depuis 2018 et est DJ résident de ses soirées You’re a Melody de renommée internationale.

Parmi ses travaux les plus récents, Seiji Ono a produit le dernier single du créateur de boogie Leroy Burgess, Work It Out, et l’artiste majeur du label Nariaki Obukuro avec qui l’équipe Melodies a effectué une tournée au Japon en juillet 2022.

Seiji Ono anime également une émission de radio mensuelle sur la station de radio Do You de Charlie Bones ainsi que l’émission Melodies International sur NTS.

RAW QUEEN

Raw Queen est un jeune DJ affamé et un collectionneur de bonne musique. Appétit insatiable pour les raretés obscures et privées du Modern Soul, du Gospel, du Disco et de la House, Antoine a rapidement marqué les esprits avec ses mixtapes qui lui ont valu des visites à Londres, Bristol ou Madrid. De retour à Paris, Antoine peut être vu mixant dans la ville sur les hotspots musicaux Fréquence et Bambino et anime également la soirée club DiscoStormy (les invités précédents incluent Rahaan, Amir, Mark Grusane ou Zernell). Il a également fondé Kendama Records avec qui il organise des événements house dans différents endroits tels que Java, La Marberie, Djoon Club…

Djoon 22 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

