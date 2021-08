Discoquette Petit Bain, 29 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 29 août 2021

de 14h à 0h

gratuit

Après moultes crises, it’s time for a cruise. On récupère ensemble les allées de la fête sur un navire qui se voit depuis la lune.

Discoquette éternise l’été à Petit bain autour d’un programme pour tous les appétits :

14h30 : Questionner le genre et les discriminations à travers les contes, c’est le projet de Lectura Fabulosa. Ces histoires dédiées au jeune public seront lues avec pédagogie par Enza Fragola et Victoria Lachose. Marmaille, kiddos et autres mouflets et mouflettes sont plus que bienvenu.e.s., mais aussi – voire surtout – les adultes.

A partir de 16h : Stand vernis à ongles et stand paillettes biodégradables avec les membres de la team Discoquette.

19h : Résultats de la tombola associative, avec des cadeaux plus ou moins gros et plus moins stylés à gagner – suivi d’un drag show par Enza et Victoria, les drags queens les plus cools de ta ville.

Retrouvez également un stand de livres, avec une sélection littérature jeunesse queer et inclusive, abordant les thématiques LGBT.

Et tout l’après-midi, les DJs du crew régalent :

*EVNR

*OK

*Ixpé

*starks

Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)



Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain

