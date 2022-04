DISCONNECTED #1 164 Boulevard de Plombières,13014 Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

164 Boulevard de Plombières, 13014 Marseille, le samedi 16 avril à 22:00

Ahm Red => [https://www.facebook.com/ahmredmusic](https://www.facebook.com/ahmredmusic) Ed Sirat => [https://www.facebook.com/profile.php?id=100063539313989](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063539313989) Inphasia => [https://www.volkane.re/artists/inphasia/](https://www.volkane.re/artists/inphasia/) Jason Case => [https://www.facebook.com/jasoncaseofc](https://www.facebook.com/jasoncaseofc) JC Laurent & Claire Breilly => [https://www.facebook.com/jclaurent.tech](https://www.facebook.com/jclaurent.tech) [https://www.facebook.com/ClaireBreillymusic](https://www.facebook.com/ClaireBreillymusic) Lö Pagani => [https://www.facebook.com/lopagani](https://www.facebook.com/lopagani) Solar Wamh (live techno) => [https://www.mixcloud.com/solarwamh/](https://www.mixcloud.com/solarwamh/) Show Light / Mapping Système Son 10KW 22H/8H Bar Cool Price Préventes ===> 15 euros [https://www.billetweb.fr/disconnected-1](https://www.billetweb.fr/disconnected-1) Sur place ===> 20 euros (sous réserve de place disponible)

15€ en pré-vente / 20€ sur place

♫CLUBBING♫ 164 Boulevard de Plombières,13014 Marseille

2022-04-16T22:00:00 2022-04-16T08:00:00

