DISCOMARKET Roquebrun, dimanche 21 avril 2024.

DISCOMARKET Roquebrun Hérault

Dans le cadre des « Rendez-vous au Pays »

Marché animé de producteurs et créateurs locaux.

Animation musicale et restauration sur place.

Une journée placée sous le signe de la convivialité dans le but de valoriser les acteurs locaux du vivre autrement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:30:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Roquebrun 34460 Hérault Occitanie collectiflaclique34@gmail.com

L’événement DISCOMARKET Roquebrun a été mis à jour le 2024-03-26 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC