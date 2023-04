DISCOMARCHÉ ! Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

DISCOMARCHÉ ! Médiathèque Françoise Sagan, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 14h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

En ce début d’été, la médiathèque Françoise Sagan vous propose la troisième édition de sa journée 100% vinyles. Le discomarché, c’est la savante conjugaison d’une brocante vinyles, de DJ sets et d’une conférence, le tout à savourer dans le jardin de la médiathèque ! Depuis son ouverture, la médiathèque Françoise Sagan dispose d’un fonds de disques vinyles empruntables, limité à l’origine aux musiques électroniques et constitué essentiellement de références disponibles uniquement dans ce format. Cette collection s’est depuis étendue à d’autres genres – soul, funk, rap, reggae, pop-rock, bandes originales, musiques du monde – et compte aujourd’hui plus de 700 titres. Depuis, la Médiathèque Musicale de Paris, les médiathèques Yourcenar, Jean-Pierre Melville, les bibliothèques Couronnes, Lancry, Parmentier et Goutte d’Or proposent également ce service. Le réseau des bibliothèques spécialisées est également riche de la collection des Archives sonores de la Médiathèque Musicale de Paris (100 000 disques) et de celle de musique pour enfants du fonds patrimonial Heure Joyeuse. Pour célébrer ce retour du microsillon dans le réseau parisien, la médiathèque Françoise Sagan vous convie à la troisième édition de son Discomarché, journée entièrement dédiée aux vinyles avec : – Vente de disques par des diggers – DJ sets – Découverte du fonds de vinyles de la médiathèque Françoise Sagan – Conférence de Sophian Fanen (16h), journaliste et critique musical, sur la place des plateformes de streaming dans les pratiques d’écoute musicale. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

