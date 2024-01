Discobole Orchestra invite Christine Salem à Paris (75) Studio de l’Ermitage Paris, vendredi 2 février 2024.

Discobole Orchestra invite Christine Salem à Paris (75) Un spectacle où la communion entre musiciens et public devient indissociable. Le dispositif technique révolutionnaire de multi-diffusion crée un maloya à 360 degré. une expérience immersive unique. Vendredi 2 février, 20h30 Studio de l’Ermitage Prevente 15€ / Sur place 18€

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Discobole Orchestra invite Christine Salem a repoussé les frontières de la performance live. Théo Girard et Stéphane Hoareau, les architectes de cette fusion artistique, imaginent un spectacle où la communion entre musiciens et public devient indissociable.

Le dispositif technique révolutionnaire de multi-diffusion crée un maloya à 360 degré, où racines, branches, fleurs et épines se mêlent pour une expérience immersive unique.

Au cœur de cette mise en scène circulaire, le quartet avec Christine Salem se niche parmi les spectateurs, tandis que la « couronne des soufflant·e·s », une fusion subtile de musiciens chevronnés et de nouveaux talents, encercle le public.

Les morceaux, conçus pour exploiter la dimension immersive, surprennent l’auditoire avec des cellules émergentes au sein de l’orchestre, créant un ballet improvisé de cuivres baladeurs. Les spectateurs, enivrés par les notes tournoyantes, ne sauront plus où donner de la tête.

Cette rencontre entre l’imprévisibilité du jazz et la puissante connexion du maloya réunionnais donne naissance à un projet novateur, où 16 artistes, hommes et femmes, participent à une expérience musicale qui transcende les frontières artistiques.

« Kafé Gryé » et l’album à venir marquent un jalon dans la diversité musicale, l’innovation scénique et l’exploration des connexions entre le jazz et le monde invisible du maloya, offrant au public une expérience musicale immersive, sonore et spatiale où la magie opère.

Christine Salem voix, kayamb

Stéphane Hoareau guitare, voix

Théo Girard contrebasse, voix

Ianik Tallet batterie, voix

Trompettes Antoine Berjeaut, Hector Léna–Schroll, Achille Alvarado, Jérôme Fouquet

Saxophones altos Léa Ciechelski, Cléa Torales, Florence Kraus, Juliette Marcais

Trombones Morgane Pommier, Thibault Du Cheyron, Gabrielle Rachel, tba

Son Hugo Hérédia

https://youtu.be/y4zMVIwydAc?si=9lx71eulxo5sXZPo

Studio de l'Ermitage 8 Rue de l'Ermitage, 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.studio-ermitage.com/ http://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/

Concerts de jazz et musique du monde dans un décor industriel atypique sur 2 niveaux, avec mezzanine et bar.

LA REUNION