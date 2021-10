Paris Le Point Ephémère île de France, Paris Disco Terreur ! Ton dernier bal | Paillettes Pompettes Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 31 octobre 2021

Point Éphémère & Paillettes Pompettes présentent : DISCO TERREUR, TON DERNIER BAL Et cette année, le collectif Paillettes Pompettes se charge d’organiser votre dernière danse, dans une ambiance des plus macabres Le thème de la fête ? Un bal de promo qui tourne au cauchemar. Un bal de l’horreur avec des toiles d’araignées du sol au plafond, une piste prête à faucher vos pas de danse, des animations sanglantes et plein de surprises archi flippantes. De 22h à 5h, rejoignez donc notre antre disco-terrifiante, et venez célébrer la fête des morts sur le dancefloor de Point Éphémère. Le lieu sera spécialement aménagé pour accueillir chaque bon samaritain souhaitant s’initier au péché. Et concernant le programme : vous pourrez monter en gammes sur un karaoké de l’enfer, et briller dans les ténèbres grâce à deux stands de paillettes (cc. Paillettes Pompettes). Il vous sera aussi possible de vous unir par les liens hantés du mariage via notre espace « Noces » ! Et bien évidemment, on organisera aussi un concours de la reine et du roi de promo ! On vous attend au tournant avec du sang dégoulinant, un regard vide & une tenue déglinguée pour gagner des lots de folie. Nota bene : avant la soirée une Master Class makeup sera organisée avec une prof de maquillage pour réaliser votre plus scary visage ! (On vous tient au courant) Graphisme : Roca Balboa Événements -> Soirée / Bal Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

