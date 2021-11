Mamers Mamers Mamers, Sarthe DISCO SOUPE Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

DISCO SOUPE Mamers, 27 novembre 2021, Mamers.
Boutique Récup&Co 90 rue Charles Granger

2021-11-27 11:30:00 – 2021-11-27

Mamers Sarthe Mamers Un moment festif pour sensibiliser au gaspillage alimentaire.

Confectionnons une soupe avec les résidents du foyer de vie “La Diversité”. Musique et animations seront aussi de la fête

Vous pouvez apporter vos ustensiles. Boutique Récup&Co 90 rue Charles Granger Mamers

