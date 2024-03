Disco Soupe à La Madeleine Café du Marché La Madeleine, lundi 25 mars 2024.

Disco Soupe à La Madeleine Chacun ramène des légumes de son frigo ou de son primeur qui allait les jeter. Hop on met tout ça dans la marmite ! Et paf, le temps de papoter, la Soupe est prête ! Et le tout en Musique ! Lundi 25 mars, 18h30 Café du Marché

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T18:30:00+01:00 – 2024-03-25T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-25T18:30:00+01:00 – 2024-03-25T22:00:00+01:00

Parce que la première édition de la Disco Soupe, le 22 Janvier dernier a si bien marché, on remet ça !

On garde, le lieu : Café du Marché, le concept, et on accueille dans la joie et la bonne humeur tout ceux qui l’ont déjà vécus et tout ceux qui veulent découvrir !

Le principe : chacun ramène des légumes de son frigo ou de son primeur qui allait les jeter. Hop on met tout ça dans la marmite ! Et paf, le temps de papote avec le voisin de 2 maisons qu’on ne connaissait pas encore, La Soupe est prête ! Et le tout en Musique !

Disco Soupe est une association créée le 1er septembre 2012 à Paris, qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire. Le mouvement s’inscrit dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale. « Disco Soupe » est aussi le nom des événements organisés par l’association.

Café du Marché 75 Rue du Georges Pompidou, 59110 La Madeleine, France La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/disco-soupe-la-madeleine-2eme-edition »}]