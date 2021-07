Paris Village Reille Paris Disco Smoothie & Gaspacho : Festival anti-gaspi Village Reille Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans une ambiance musicale et conviviale, participe au Festival de l’Anti-Gaspi entièrement gratuit et ouvert à tous ! Dans une ambiance musicale et conviviale, participe au Festival de l’Anti-Gaspi entièrement gratuit et ouvert à tous ! Basée sur le mouvement des Disco Soupes, la Disco Smoothie & Gaspacho est une session de cuisine collective à partir de fruits et légumes « hors normes »/ »moches » ou invendus (on fournit le tout). Durant cette journée, tu pourras : – Participer à une session de cuisine collective – Réaliser ton smoothie/gaspacho – Participer à des ateliers anti-gaspi – Échanger avec des invités surprises – Concert live de rap funky : https://youtu.be/LKK1XzBBlvM ✨ Rejoins-nous dans un lieu insolite : Le Dimanche 11 juillet de 13h à 17h 14 impasse Reille, Paris 14e Tu repartiras le ventre plein et cœur léger ! Événement 100% Anti-gaspi, 100% gratuit Animations -> Atelier / Cours Village Reille 11 impasse Reille Paris 75014

