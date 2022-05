Disco Salade Trévières, 15 mai 2022, Trévières.

Disco Salade Ancien Haras 3 Impasse du Haras Trévières

2022-05-15 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-15 14:00:00 14:00:00 Ancien Haras 3 Impasse du Haras

Trévières Calvados

Une Disco Salade, mais qu’est-ce que c’est ?

Plutôt connue sous le nom de Disco Soupe en hiver, l’idée de cet événement est de récupérer les invendus de fruits et légumes des supermarchés et/ou producteurs locaux et de les cuisiner ensemble, dans une ambiance conviviale et festive, pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Si l’idée vous parle, nous vous attendons avec joie pour partager ce repas commun et gratuit, sur de la musique disco.

N’oubliez pas de ramener vos planches, économes et couteaux, et votre boule à facette!

Une Disco Salade, mais qu’est-ce que c’est ?

Plutôt connue sous le nom de Disco Soupe en hiver, l’idée de cet événement est de récupérer les invendus de fruits et légumes des supermarchés et/ou producteurs locaux et de les cuisiner ensemble, dans…

tierslieutrevieres@gmail.com +33 7 71 71 78 58

Une Disco Salade, mais qu’est-ce que c’est ?

Plutôt connue sous le nom de Disco Soupe en hiver, l’idée de cet événement est de récupérer les invendus de fruits et légumes des supermarchés et/ou producteurs locaux et de les cuisiner ensemble, dans une ambiance conviviale et festive, pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Si l’idée vous parle, nous vous attendons avec joie pour partager ce repas commun et gratuit, sur de la musique disco.

N’oubliez pas de ramener vos planches, économes et couteaux, et votre boule à facette!

Ancien Haras 3 Impasse du Haras Trévières

dernière mise à jour : 2022-05-08 par