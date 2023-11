Disco Night Fever & Marcounet Peniche Marcounet Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Le Disco s’étend au Marcounet le samedi 02 décembre !

On joue les plus grands hits disco à notre sauce, vous chantez et dansez !

Une soirée à ne pas louper ! Note bien les date ça va être sympa

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/poil-o-copy/?event_date=2023-12-02 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083412427624&sk=events https://www.facebook.com/profile.php?id=100083412427624&sk=events

Disco Night Fever & Marcounet