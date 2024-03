Disco Misr La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 3 mai 2024.

Disco Misr La Gaîté Lyrique accueille le trio de producteurs égyptiens Disco Misr… parce que la musique orientale + disco + funk, il n’y a que ça de vrai ! Vendredi 3 mai, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Début : 2024-05-03T19:30:00+02:00 – 2024-05-03T23:30:00+02:00

Depuis 2013, Disco Misr, trio du Caire, a fait le pari du créneau de la musique orientale, disco et funk. Les productions du groupe mettent un bon coup de projecteur sur les souvenirs de notre enfance et s’attachent à faire revivre les émotions nostalgiques de leurs fans. Leur but ? Déterrer les plus belles pépites de la Pop égyptienne, qui constituent l’héritage du pays, et y ajouter un zeste de Funk et de Disco. Ajoutez à cela quelques vidéos bien pensées, et vous obtenez la recette d’un concert de Disco Misr réussi : un véritable voyage dans nos meilleurs souvenis.

