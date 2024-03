Disco Mirror: Leo Luscher / Matt Ma Moustache / Wolff Vice Versa Marseille, samedi 30 mars 2024.

Disco Mirror: Leo Luscher / Matt Ma Moustache / Wolff ♫♫♫ Samedi 30 mars, 23h00 Vice Versa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T23:00:00+01:00 – 2024-03-31T05:00:00+02:00

Fin : 2024-03-30T23:00:00+01:00 – 2024-03-31T05:00:00+02:00

Cocktail Bar & Dancing Club

Bar à cocktails décontracté et plus si affinités !

dès 17h00 !

Pour les aficionados des cocktails, Bières , Vins… on trouve chez Vice Versa tous les grands classiques.

23h00 – 05h00 !

‘ ̀ 02

‘ :

Mardi – Mercredi de 17h00 à 02h00

Jeudi – Vendredi – Samedi 17h00 – 05h00

Suivez-nous sur Instagram

https://www.instagram.com/vice.versa.marseille/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Vice Versa 40 Rue des Trois Rois, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@vice.versa.marseille) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/342721592_1430592897679473_6627854490379717797_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=7VGeUE0jqwIAX-OvzB1&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCHCb1KnOiTAGiAlkM3q2XPbbNh0dzzuc-FP7g9p1Ssmw&oe=6608B567 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/vice.versa.marseille/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/vice.versa.marseille/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]