DISCO KIDS PRINTEMPS Nancy, 15 avril 2022, Nancy. DISCO KIDS PRINTEMPS 2022-04-15 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-15 19:00:00 19:00:00 CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin

Nancy Meurthe-et-Moselle Interdits aux adultes, les Disco Kids invitent les enfants de 7 à 12 ans à venir découvrir le CCN – Ballet de Lorraine et à s’y amuser. +33 3 83 85 69 00 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

