DISCO KIDS // LE COUVENT-RBX Le couvent Roubaix Roubaix, vendredi 8 mars 2024.

DISCO KIDS // LE COUVENT-RBX Vous êtes prêt pour la prochaine Disco Kids ? Vendredi 8 mars, 14h00 Le couvent Roubaix Entrée payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T14:00:00+01:00 – 2024-03-08T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T14:00:00+01:00 – 2024-03-08T19:00:00+01:00

Disco Kids spéciale « SENSIBILISATION CONTRE LE HARCÈLEMENT » ️‍ ️❌

Chers parents et amis,

Apreès le succès de la précédente Disco Kids, l’venement revient le 08 Mars et c’est l’occasion pour nous de sensibiliser les jeunes contre toutes formes de harcèlement ! ✨

On aura l’occasion d’accueillir de vrais spectacles créés et présentés par des enfants.

– Poetic Fusion, composé de jeunes de l’école Aubrac de Roubaix, nous présentera une chanson abordant le thème du harcèlement, une problématique cruciale chez les jeunes d’aujourd’hui.

– De plus, l’école Street’s Light et ses jeunes danseurs nous offriront un spectacle spécialement conçu pour cette occasion !

Date : Le 08 Mars

⏰ Heure : 14h – 19h

Lieu : Couvent-Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

️ 1 rue Ampère, 59100 Roubaix

Ⓜ️ Eurotéléport

L4 arrêt Galon d’eau

L8 arrêt Visitation

Au programme :

Concert de Poetic Fusion, du SLAM contre le harcèlement (Les jeunes de l’école Aubrac)

Spectacle de danse des jeunes de l’école de Street’s Light

Mini Boîte de Nuit

Musique endiablée

Ateliers créatifs

Bar à bonbecs

️ Entrée payante :

– Enfant : 8€

– Formule Parent/enfant : 12€

Que vous soyez petit ou grand, cette journée s’annonce mémorables. Préparez-vous à illuminer la piste de danse avec vos minis vous !

Le couvent Roubaix 1 rue Ampère, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « Hello@lecouvent-roubaix.com »}]

Roubaix roubaix ma ville

Thibault Jonckheere