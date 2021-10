Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy DISCO KIDS HALLOWEEN Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

DISCO KIDS HALLOWEEN Nancy, 30 octobre 2021, Nancy. DISCO KIDS HALLOWEEN 2021-10-30 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-30 17:00:00 17:00:00 CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin

Nancy Meurthe-et-Moselle Interdits aux adultes, les Disco Kids invitent les enfants de 7 à 12 ans à venir fêter Halloween en dansant !

Pour cela, le CCN – Ballet de Lorraine a concocté un programme diablement festif et dansant : échauffements ludiques, création d’une chorégraphie, visite du CCN, dessins, vidéos… le tout mené par Joris Perez, notre artiste chorégraphique intervenant auprès des publics. Sans oublier une playlist enflammée, des bonbons et des boissons ! Il est possible de venir déguisé ou maquillé, donc sorcières, vampires, fantômes et autres monstres seront les bienvenus pour fêter Halloween dans une atmosphère des plus terrifiantes ! +33 3 83 85 69 00 dernière mise à jour : 2021-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Ville Nancy lieuville 48.69606#6.19052