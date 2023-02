DISCO KIDS : BOUM ENFANT ET KARAOKÉ El Gusto del Sol Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

DISCO KIDS : BOUM ENFANT ET KARAOKÉ
44 Rue de la République El Gusto del Sol
Fontenay-le-Comte Vendee

2023-03-01 14:30:00 – 2023-03-01 18:00:00

El Gusto del Sol 44 Rue de la République

Fontenay-le-Comte

Vendee Vous aurez droit à l’ambiance boule à facettes et lumières ! Période de carnaval oblige, les enfants peuvent venir déguisés. A partir de 6 ans vous pourrez déposer en toute sécurité vos enfants qui seront sous la surveillance d’adultes et les récupérer à la fin de l’animation. Vous pouvez aussi rester avec eux et profiter d’un moment de détente et partager quelques danses avec votre/vos enfants. – La partie bar sera fermée et l’espace privatisé.

– Boissons fraîches sans alcool disponibles en pichet, chocolat chaud, gaufres et confiseries. – Ouvert pour les 6 / 12 ans. Les enfants de 4 et 5 ans ne sont acceptés qu’accompagnés d’un adulte.

– Tarif (boisson à volonté, animation, goûter) par enfant 12 euros, entrée gratuite pour les adultes accompagnants (une consommation souhaité). – – – – –

Réservation obligatoire via Helloasso. Nombre de places limitées. L’association Mov’in Font organise pour la troisième fois, une boum enfant dans une vraie discothèque privatisée pour l’occasion. movinfont@gmail.com +33 6 66 21 69 56 https://www.facebook.com/ElGustoDelSolFontenay El Gusto del Sol 44 Rue de la République Fontenay-le-Comte

