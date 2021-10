Paris Palais de Tokyo île de France, Paris Disco Disco : Gerd Janson b2b Krystal Klear all night long Palais de Tokyo Paris Catégories d’évènement: île de France

. Après 19 mois hors-les-murs, DISCO DISCO retrouve son berceau festif, le YOYO ! . Prêts à recevoir (comme tous les mois) les 1400 danseurs prévus dans les immenses sous-sols du Palais de Tokyo, les boules à facettes de DISCO DISCO, freinées par le début de la crise sanitaire, ne brilleront pas. Éé . Bien décidée à rester le rendez-vous parisien des amoureux de disco, funk, soul et house, DISCO DISCO se décline en apéro gratuit sur le grand rooftop végétalisé du Perchoir Porte de Versailles. Sous le soleil, tous les mardis soirs de juillet à fin septembre, les danseurs se pressent en attendant le grand come back. . Après 19 mois hors-les-murs, DISCO DISCO retrouve son berceau festif, le YOYO ! IMMERSION DANS LES 70/80’s Le son, le groove : Les artistes programmés ressortent les meilleurs titres disco, funk, soul et house de l’époque, et naviguent jusqu’à ses héritages contemporains. L’atmosphère le mood : Diiiiiiisco ! Boules à facettes, jeux de lumières colorés, scénographie cosmique signée du studio Constellations et créations visuelles discoïdes diffusées en mapping. Le dress code is YOURS : Flashy, pailleté, frangé, vintage ou futuriste, chaque extravagance est la bienvenue pour briller sur le dancefloor ! LINE UP Gerd Janson B2B Krystal Klear all night long Réservations tables Mezzanine ➪ 06 84 20 08 28 Ils ont déjà dit oui à Disco Disco Cerrone · Dimitri From Paris · DJ Pierre · Horse Meat Disco · Daniel Wang · Soundstream · Max Graef · Mézigue · Marcellus Pittman · Demuja · Hugo LX · Folamour · Eli Escobar · Patrice Scott · Paul Johnson · DJ Rahaan · Molly · Kornél Kovács · Interstellar Funk · Bellaire · Nick V · DJ Sports · Cracki Soundsystem · Make It Deep · Into The Deep · Armless Kid · Aurelian aka KM3 · Dusty Fingers · Maxye · Baastel… Événements -> Soirée / Bal Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson Paris 75116

