L’incontournable rendez-vous parisien des amoureux de disco, funk, soul et house débarque sous le périph’ de Virage deux jeudis par mois pour la saison d’été ! L’incontournable rendez-vous parisien des amoureux de disco, funk, soul et house débarque sous le périph’ de Virage deux jeudis par mois pour la saison d’été ! Vous reprendrez bien un plein de disco/house de mai à août ? Opening pleine balle le jeudi 13 juillet juin de 23h30 à 7h. LET’S DANCE, LET’S SING, LET’S SHARE ! ▪▫▪ – Prendre un virage c’est acter une transition : celle qui nous amènera plus de liberté, de tolérance et de communion Bienvenu.e à Virage, la fête de tous les possibles, mi-club, mi-open air ! ▪▫▪ SECRET GUEST Demi Riquísimo : Desire : https://soundcloud.com/desiremusichouse Dusty Fingers : ▪▫▪ Prévente – entrée avant minuit : 10€ Prévente – entrée all night long : 12€ Entrée sur place : 15€ Billetterie : bit.ly/DiscoDiscoVirage ▪▫▪ Les soirées CLUB VIRAGE se veulent le cadre d’un terrain d’expression festif, de légèreté et de communion humaine. Des moments de partage collectifs où la liberté, l’ouverture d’esprit et le respect d’autrui sont des piliers essentiels. NO LGBT-PHOBIAS NO RACISM NO SEXISM NO MISOGYNIA NO HATE ▪▫▪ 26 Rue Hélène et François Missoffe, 75017 Paris, France METRO : Porte de Saint-Ouen BUS : 341 (Touzet – Gaillard) / 66 (Bois Le Prêtre) RER C : St-Ouen L’établissement se réserve le droit d’entrée ! Artwork: Parade Studio Virage 26 Rue Hélène et François Missoffe 75017 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/276330938306611/ https://www.facebook.com/events/276330938306611/ https://shotgun.live/fr/events/disco-disco-secret-guest-demi-riquisimo-desire-dusty-fi?utm_source=shotgun&fbclid=IwAR0gdlOiZNMxSz-sIZOhWuecgDzWOM1lDftWVCRXn65WPFyESTUyuD3c9gI

