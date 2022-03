Discernement et décision éthique : comment procéder ? Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cet atelier en deux journées a pour objectif d’aider à la délibération et à la décision en situations complexes de santé. À travers une approche pluridisciplinaire, il interrogera les processus décisionnels (leurs aspects rationnels, mais aussi la place des représentations et des émotions, les freins et les moteurs de la décision). Il présentera des repères pour conduire une délibération, et proposera une mise en situation autour d’un cas. Avec : * **Bruno CADORÉ**, ancien maître de l’Ordre des Prêcheurs, docteur en médecine et docteur en théologie * **Éric CHARMETANT**, sj, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon Sorbonne), master en théologie, ingénieur ENSTA – ParisTech, professeur de philosophie , membre du comité de rédaction de la revue Laennec depuis 2005, membre du comité de rédaction des Archives de philosophie depuis 2017, membre du comité scientifique de la Revista Portuguesa de Filosofia * **Jean-François RICHARD** * **Agata ZIELINSKI**, Xavière, ancienne élève de l’ENS (Fontenay Saint-Cloud), docteur en philosophie, professeure agrégée de philosophie, maître de conférence en philosophie, faculté de Médecine de Rennes I

