Discantina Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Discantina Les Disquaires, 20 mai 2023, Paris. Le samedi 20 mai 2023

de 22h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Des sons éclectiques qui vous feront vibrer et traverser les continents… Discantina, c’est la promesse d’un voyage qui vous transportera d’un continent à l’autre sur des sons groovy, disco, boogie. Des tamas d’Afrique de l’Ouest au doux son du berimbau, vous naviguerez à travers le son et le temps sur des rythmes et des mélodies éclectiques, gravés sur des vinyles oubliés. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)
Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Contact : http://lesdisquaires.com/

