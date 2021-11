DIS_SYLPHIDE Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 9 mai 2022, Paris.

rois œuvres-clés du XXe siècle, sous le regard décalé d’un collectif de danse inclusive qui revisite l’histoire de l’art.

Mary Wigman et sa Danse de la sorcière, le Kontakthof de Pina Bausch et Self Unfinished de Xavier Le Roy sont trois oeuvres qui ont changé le regard sur la danse, chacune à sa façon et en son temps. DIS_SYLPHIDE rebondit sur ces revendications d’une beauté dissidente, en inscrivant aujourd’hui des artistes atteints de troubles d’apprentissage dans l’histoire de la danse. Tout part d’un constat: à la scène, les personnes en situation de handicap sont aussi invisibles que les Sylphides à la ville. D’où le DIS du titre, qui renvoie à « disability » et conteste le sens même de cette notion, entre autres quand Natalija Vladisavljević s’approprie le Hexentanz de Wigman et se présente en tant que poétesse et chorégraphe. Comme ses camarades, elle fait partie du collectif Per.Art, créé par Saša Asentić pour déjouer tous les préjugés face à la différence.

