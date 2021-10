Dis Siri, pourquoi tu parles avec une voix de femme ? Auditorium Jean-Jacques Bel,bibliothèque Mériadeck, 8 novembre 2021, Bordeaux.

Intervention d’Isabelle Collet, professeure de la section des Sciences de l’éducation de l’Université de Genève., Membre d’honneur de la Société informatique de France de Genève. **Les femmes représentent environ 15 % des étudiantes et des professionnelles de l’informatique. Cette sousreprésentation a des conséquences sur l’égalité entre femmes et hommes et la performance des applications numériques.** Cette conférence vise à interroger les idées reçues sur les femmes et le numérique, la prétendue objectivité de l’intelligence artificielle et d’agir sur la mixité dans la transformation numérique engagée ces dernières années. Tout public Entrée gratuite sur inscription : [[s.darriet@bordeaux-metropole.fr](s.darriet@bordeaux-metropole.fr)](s.darriet@bordeaux-metropole.fr)

Les conséquences du manque de femmes dans le numérique. Une conférence de la 8e Quinzaine de l’égalité et la citoyenneté.

Auditorium Jean-Jacques Bel,bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T14:00:00 2021-11-08T16:00:00