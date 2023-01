Dis rocher, comment tu t’appelles ? Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Dis rocher, comment tu t’appelles ? Perros-Guirec, 24 août 2023, Perros-Guirec . Dis rocher, comment tu t’appelles ? Sentier des douaniers Perros-Guirec Côtes-d’Armor

2023-08-24 10:00:00 – 2023-08-24 12:00:00 Perros-Guirec

Côtes-d’Armor Laissez Mona vous conter l’histoire merveilleuse des géants de Ploumanac’h et partez à leur rencontre. Chacun porte un nom, mystérieux, parfois évocateur toujours étonnant. Entrez dans la grande tradition de « il est où le rocher qui ? » 24 août à10h00

Rdv maison du littoral

Tout public 8€

4,50 € (6-14 ans)

Gratuit pour les moins de 6 ans

Prévoir des chaussures adaptées (marche) Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec Adresse Sentier des douaniers Perros-Guirec Côtes-d'Armor Ville Perros-Guirec lieuville Perros-Guirec Departement Côtes-d'Armor

Dis rocher, comment tu t’appelles ? Perros-Guirec 2023-08-24 was last modified: by Dis rocher, comment tu t’appelles ? Perros-Guirec Perros-Guirec 24 août 2023 Côtes-d’Armor Perros-Guirec Sentier des douaniers Perros-Guirec Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Côtes-d'Armor