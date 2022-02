Dis Rien ! … – Jean Latil Marseille, 25 février 2022, Marseille.

Dis Rien ! … – Jean Latil Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois Marseille

2022-02-25 – 2022-02-25 Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois

Marseille Bouches-du-Rhône

Chronique marseillaise et ethnologie familiale…



C’est l’histoire d’un petit pays, le notre, un pays où la pudeur se voile de bons mots, c’est l’histoire de petites gens, les miens ! Gros parleurs, gros mangeurs, gros timides ! Cachés sous le rire qui leur tient lieu d’élégance.



Leur histoire, la grande, leurs histoires, les petites, oubliées dans une valise qu’on ouvrira pas, comme une boîte de pandore. Cette boîte, je les ai vu la cacher , vous les avez entendu l’enfouir sous les mots !

A force de parler, on ne dit plus rien ! La main sur la bouche, comme un enfant qui garde les poings serrés sur ses yeux pour faire disparaître une peur ou un cauchemar.



S’il vous advenait d’entrer ce soir la au Carré rond, nous pourrions bien ouvrir cette valise, comme une boite à rire ! Le rire comme une évocation impitoyable et tendre de ceux qui ont rempli cette valise, des joies, des chagrins, des égoïsmes comme des dévouements, des lâchetés grandes et petites, des courages quotidiens et héroïques ! Qui l’ont remplie de leur petite humanité éphémère et magnifique !



Venez les écouter, venez les entendre, ils parlent de vous un peu, ils parlent de vous… aussi !



Mise en scène: François Champeau

Avec Jean Latil

dernière mise à jour : 2021-12-22 par