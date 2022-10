dis, pourquoi ? Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Nous répondons à toutes les questions des enfants au cœur des expositions « Pourquoi c’est bleu ? Pourquoi il y a des paillettes sur le sol ? Il est où Olivier Debré ? » Pour les 2-4 ans.

4€ par enfant, la présence d’un adulte muni d’un billet d’entrée est obligatoire pendant toute la durée de l’activité (gratuit pour les abonnés ccc od lepass).

Durée : 45 minutes Nous répondons à toutes les questions des enfants au cœur des expositions « Pourquoi c’est bleu ? Pourquoi il y a des paillettes sur le sol ? Il est où Olivier Debré ? » contact@cccod.fr https://billetterie.cccod.fr/etablissement/76bd5165-1cd1-4d01-b091-a15923cc3c9e CCC OD – Tours

