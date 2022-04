Dis, Papa ! Improvidence, 14 avril 2022, Bordeaux.

Monsieur Bibolet est un nouveau père de famille comblé d’une petite fille de 4 ans. Lily est une couche tard et c’est toujours difficile de l’endormir. Ce soir-là, malgré toutes ses tentatives, c’est mission impossible. Curieuse de nature, elle se pose pleins de questions et veut tout savoir sur le monde. Le papa tente de répondre à ces questions à sa façon. Il se confie alors et se met à lui expliquer d’où il vient, parle de son passé, son parcours, de son enfance, de sa famille, de ses rêves, ses doutes, ses échecs, ses meilleurs souvenirs, ses peines, ses amours, ses galères, ce qu’il a envie de lui transmettre, de ce qu’il rêve pour elle. Le comédien est seul et interprète plusieurs dizaines de personnages hauts en couleurs. Sur un ton toujours décalé, il transforme des événements du quotidien et les présente sous un angle bien à lui.

