Dis Ours, tu joues ? Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande, mercredi 3 avril 2024.

Dis Ours, tu joues ? Une matinée jeux autour du personnage de l’ours. Mercredi 3 avril, 10h00 Médiathèque – Centre culturel Athanor Gratuit. Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T12:00:00+02:00

Les ours se cachent aussi dans les boîtes de jeu…Venez faire quelques parties pour les découvrir.

Accès libre dans la limite des places disponibles

De 4 à 8 ans

Dans le cadre d’Ours, mon ami

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-guerande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}] Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00

+ mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B

