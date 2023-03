« DIS-NOUS DINO » Le grand livre de l’évolution Bibliothèque Italie, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 10h30 à 15h10

. gratuit

Sur réservation en ligne ou du mardi au samedi auprès des bibliothécaires

Un spectacle pop-up en 60 pages animées avec accompagnement musical

Des marionnettes de papier s’animent dans un grand livre pop-up pour raconter aux enfants l’histoire de l’évolution…

Un grand livre pop-up, un livre à système où l’on découvre de page en page, empreintes, fossiles, coquillages, où l’on voit renaître d’étranges animaux préhistoriques, un livre marionnette, un livre surprise qui raconte l’histoire de la vie. Un livre qui raconte de page en page, la préhistoire surprenante d’un jeune protoceratops. Un livre à regarder, à écouter et à rêver à tout âge…

Un spectacle musical d’une durée de 40 minutes créé et mis en scène par Damien Schoëvaërt-Brossault, illustrateur d’albums et concepteur de spectacle pop-up, mis en jeu pour vous par Damien Schoëvaërt-Brossault et Anne-Marie Courtot à la bibliothèque Italie.



Revue de presse

« Les images somptueuses, l’écoute religieuse, invite au calme et à la contemplation »Figaroscope« Un fabuleux livre géant, chaque page tournée réserve des surprises plastiques éblouissantes. Les gestes intimement liés aux sons invitent à l’émerveillement…on sort de là ravis »Télérama« Une intériorité pleine et entière qui est montrée et dite avec poésie. Une force intense et salvatrice »Théatre-enfants.com « À peine le cercle s’élargit-il à l’univers des marionnettes que la pièce commence à résonner avec le monde entier. Ça tourne, ça glisse, ça bouge tant et si bien que l’auditeur finit par ressentir l’illusion du mouvement de son propre corps. »http://www.billetreduc.com

Damien Schoëvaërt-Brossault