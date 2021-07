Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Finistère, Plounéour-Ménez Dis-moi qui est la plus belle : demoiselle ou libellule ? Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Catégories d’évènement: Finistère

Plounéour-Ménez

Dis-moi qui est la plus belle : demoiselle ou libellule ? Plounéour-Ménez, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Plounéour-Ménez. Dis-moi qui est la plus belle : demoiselle ou libellule ? 2021-07-20 – 2021-07-20

Plounéour-Ménez Finistère Entre la finesse des demoiselles et la haute voltige des libellules, vous serez ébloui par l’élégance de ces insectes.

Venez les observer dans la quiétude de la vallée du Queffleuth.

Rdv. à 10h au parking du lieu-dit “Le Pleen” (accès par la D769).

Prévoir des chaussures de marche.

Inscription obligatoire : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com Entre la finesse des demoiselles et la haute voltige des libellules, vous serez ébloui par l’élégance de ces insectes.

Venez les observer dans la quiétude de la vallée du Queffleuth.

Rdv. à 10h au parking du lieu-dit “Le Pleen” (accès par la D769).

Prévoir des chaussures de marche.

Inscription obligatoire : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plounéour-Ménez Étiquettes évènement : Autres Lieu Plounéour-Ménez Adresse Ville Plounéour-Ménez lieuville 48.48143#-3.8251